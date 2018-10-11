11 قتيلا وآخرون مفقودون بعد انهيارات أرضية في وسط كولومبيا

قالت وكالة الإغاثة من الطوارئ في كولومبيا، اليوم الخميس، إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية خلال الليل أدت إلى مقتل 11 شخصا بينهم أربعة أطفال في بلدة ماركيتاليا بوسط البلاد.

ووفقا لصور نشرها فرع الوكالة في منطقة كالداس على تويتر فقد حدثت الانهيارات الأرضية نحو الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي مما أدى إلى سقوط جزء من تل على عدة منازل.

وقالت الوكالة "المعلومات الرسمية عما حدث في ماركيتاليا تفيد بوفاة 11 شخصا بينما لم يتحدد عدد المفقودين. ويجري تقييم الأرض لإجلاء الأسر كإجراء وقائي".

وأسفرت الانهيارات الأرضية عن إصابة 4 أشخاص حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث في بيان. وأضافت أن عمليات الإنقاذ توقفت مؤقتا بسبب استمرار هطول الأمطار.



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