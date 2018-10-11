التشكيل – ديبالا يقود هجوم الأرجنتين أمام العراق

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت لمنتخب الأرجنتين تشكيل التانجو لمواجهة العراق.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد العراق في البطولة الرباعية الودية التي تقام في السعودية.

ويقود باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي هجوم التانجو في هذه المباراة.

بينما يغيب النجم ليونيل ميسي عن الأرجنتين بعدما اعتذر عن اللعب الدولي حتى نهاية عام 2018 الجاري.

المرمى: سيرجيو روميرو.

الدفاع: بيوتوس – بيزيلا – فونس موري – أكونا.

الوسط: فاسكيز – باريديس – ميزا – دي بول.

الهجوم: مارتينيز – باولو ديبالا.

ويلقتي الأرجنتين ضد البرازيلي في السوبر كلاسيكو خلال البطولة الودية في السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

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