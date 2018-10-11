ميسي أولا وصلاح ثانيا.. فرانس فوتبول تحذف استفتاء الأفضل في العالم وتوضح السبب

حذفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الاستفتاء الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم، من على موقعها الرسمي بسبب ما وصفته بـ”الحسابات المزيفة”.

مجلة فرانس فوتبول أعلنت في وقت سابق، قائمة الـ 30 لاعبا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، بتواجد محترفنا المصري محمد صلاح. ()

بعد ذلك، طرحت فرانس فوتبول استفتاءً على موقعها الرسمي، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على تحديد الفائز، إلا أنها عادت وحذفته.

وأصدرت المجلة بيانا لتوضيح سبب حذف الاستفتاء، لتقول: ” اضطررنا لحذف الاستفتاء بسبب اكتشافنا الآلاف من الحسابات المزيفة”.

وأضافت “نود أن نذكركم، أن الاستفتاء لا يؤثر بأي شكل على النتيجة النهائية الخاصة بالجائزة التي تُحسم عن طريق مجموعة من الصحفيين والمتخصصين”.

وأتمت”شكرا لكم جميعا على عدم إساءة تفسير موقفنا. نراكم في الثالث من ديسمبر – موعد الحفل – “.

ليونيل ميسي كان يحتل المركز الأول في استفتاء فرانس فوتبول بـ 48% ويليه محمد صلاح بـ 31%.

بينما حصد كريستيانو رونالدو نسبة 8% ولوكا مودريتش 2% فقط مثل نيمار دا سيلفا وكليان مبابي في الاستفتاء.

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