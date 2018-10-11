تيتي: عموري يمتلك موهبة كبيرة تؤهله للعب في البرازيل

أشاد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بلاعب الهلال السعودي ومنتخب الإمارات عمر عبد الرحمن “عموري” وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية.

ويشارك منتخب البرازيل في البطولة الودية الرباعية التي تقام في السعودية بجانب الأرجنتين والعراق.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: “عموري لاعب رائع ويمتلك مؤهبة عظيمة، شاهدته منذ 10 سنوات عندما كنت مدربا في الخليج وكان يلعب الكرة بسهولة وبطريقة تؤهله للعب في البرازيل”.

وأضاف “الدوري السعودي يضم مجموعة من اللاعبين البرازيليين المميزين وقد ينضم أحدهم للمنتخب في الفترة المقبلة”.

وتابع “المنتخب السعودي أيضا جيد وظهر بمستوى مميز أمام إيطاليا وألمانيا في المباريات الودية، ورغم الخسارة أمام روسيا في افتتاح المونديال إلا أنه عاد للظهور بمستوى جيد أمام أوروجواي ومصر”.

وأتم تصريحاته “سنلعب بكل قوة للاستفادة من مواجهتي السعودية والأرجنتين، واحترام المنافس سيكون سبب انتصارنا”.

ويلعب منتخب البرازيل أمام السعودية غدا الجمعة، بينما يواجه الأرجنتين يوم 16 أكتوبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا