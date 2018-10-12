بورصة وول ستريت تواصل الهبوط لسادس جلسة على التوالي

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الهبوط لسادس جلسة على التوالي الخميس، مع قلق المستثمرين من زيادات في أسعار الفائدة والتأثير المحتمل لصراعات تجارية على أرباح الشركات قبل يوم من انطلاق موسم النتائج الفصلية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 545.91 نقطة، أو 2.13 بالمئة، إلى 25052.83 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 57.31 نقطة، أو 2.06 بالمئة، ليغلق عند 2728.37 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 92.99 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 7329.06 نقطة وهو مستوى منخفض حوالي 10 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 8133.07 نقطة الذي سجله في الثلاثين من أغسطس.

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