اتهام رجل من نيويورك بالتخطيط لتفجير انتحاري في واشنطن يوم الانتخابات

تحتجز السلطات الاتحادية الأمريكية رجلا في نيويورك قالت إنه خطط لتفجير نفسه في مركز تسوق واشنطن الوطني يوم الانتخابات في نوفمبر .

وقال المدعي جيفري بيرمان في بيان، إن بول روزنفيلد (56 عاما) اتهم أمس الأربعاء أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن بصنع متفجرات متعددة، منها قنبلة وزنها نحو مئة كيلوجرام في قبو في تابان بنيويورك.

وقال وليام سويني مساعد المدير المكلف بمكتب التحقيقات الاتحادي في بيان "لو كان روزنفيلد نجح لكانت مؤامرته أودت بحياة المارة الأبرياء وتسببت في دمار لا يوصف".

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة عبر الهاتف، إن روزنفيلد محتجز دون كفالة حتى إحالته للمحاكمة المقررة في التاسع من نوفمبر.

وقال ممثلو الادعاء إنه وجهت له تهمة تصنيع جهاز مدمر ونقله بين الولايات واستلام متفجرات وهي تهم تنطوي كل منها على عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.

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