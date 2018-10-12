بالفيديو – البرتغال تهزم بولندا في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية

انتصر المنتخب البرتغالي على مضيفه البولندي بنتيجة 3-2 ضمن دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس.

وحل منتخب البرتغال ضيفا على بولندا ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة A3.

وبدأ أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة 18 بواسطة كريستوف بياتيك.

ورد المنتخب البرتغالي بثلاثية عن طريق أندريه سيلفا وكميل جليك (هدف في مرماه) وبرناردو سيلفا في الدقائق 31 و43 و52.

وقلص جاكوب بواشتشيكوفسكي النتيجة بهدف في الدقيقة 73.

ورفع منتخب البرتغال رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط، بينما يملك كل من بولندا وإيطاليا نقطة واحدة.

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