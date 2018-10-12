مواعيد مباريات الجمعة 12 أكتوبر 2018 – مصر تترقب إي سواتيني

بعد الانتصار العريض على النيجر في اختباره الأولى، ينتظر خافيير أجيري مدرب منتخب مصر اختبارا جديدا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

يستعرض FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الجمعة، والتي يغلب عليها الطابع الدولي.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019

تسعى مصر لمواصلة استفاقتها، عندما تستقبل إي سواتيني على ملعب السلام، في تمام السابعة، مباراة تنقلها beIN Sports 3، ويعلّق عليها محمد الكواليني.

كما تستقبل الجزائر نظيرتها بنين على ملعب مصطفى تشاكر، في العاشرة إلا ربع، وتنقلها beIN Sports 3، ويعلّق عليها حفيظ دراجي.

أما ليبيا، فتحل ضيفة على نيجيريا، في السادسة والنصف مساء، وقبلها في الرابعة والنصف عصرا تستقبل الكاميرون نظيرتها مالاوي.

دوري الأمم الأوروبية

قمة المستوى الأول تقع بين كرواتيا وصيفة العالم وإنجلترا رابعة العالم، في التاسعة إلا ربع مساء، وتنقلها beIN Sports 2، بتعليق علي محمد علي.

كما تستقبل بلجيكا نظيرتها سويسرا في التاسعة إلا ربع، وتنقلها beIN Sports 4، بتعليق سوار الذهب.

سوبر كلاسيكو

تتواصل منافسات الدورة الودية الرباعية على أرض المملكة، ويقام نصف النهائي الثاني بين السعودية والبرازيل في الثامنة مساء، وتبثها الرياضية الرياضية 1، بتعليق فهد العتيبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا