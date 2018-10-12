بالفيديو – فرنسا تنجو من فخ أيسلندا.. مبابي ينقذ الديوك ويحقق رقما قياسيا

تعادلت فرنسا أمام ضيفتها أيسلندا، بهدفين لكل طرف، في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب مونيسيبال دي رودورو، في مدينة جينجامب الفرنسية.

بريسنل كيمبيمبي مدافع فرنسا، ارتكب هفوة على الخط الجانبي للملعب، وبينما انشغل بمطالبة الحكم باحتساب مخالفة لصالحه، انطلق ألفريد فينبوجاسون، وأرسل عرضية تابعها بيركير بيارناسون في مرمى الحارس هوجو لوريس بالدقيقة 30.

في الشوط الثاني، أضاف كاري أرناسون الهدف الثاني لـ أيسلندا بضربة رأسية بعد ركنية نفّذها جيلفي سيجوردسون نجم إيفرتون.

إلا أن الدقيقة 60 حملت النبأ السعيدة للجماهير الفرنسية الحاضرة: دخول كيليان مبابي.

مهاجم باريس سان جيرمان نجح في صناعة الفارق بالدقائق المتبقية، خصوصا عندما اخترق منطقة جزاء الضيوف في الدقيقة 86، ليسدد بقوة، كرة ارتدت من الحارس رونار أليكس رونارسون في جسد زميله هولمار أويرن إيجولفسون الذي سجّل بالخطأ في مرماه هدف فرنسا الأول.

ولم تم دقيقتين حتى تحصّلت فرنسا على ركلة جزاء، نجح مبابي في ترجمتها بنجاح على يمين الحارس، منقذا بلاده من الهزيمة الودية.

هذا الهدف المتأخر هو العاشر دوليا لـ مبابي، ليكون أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف بقميص فرنسا قبل وصوله إلى عمر العشرين.

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