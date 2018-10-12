الإفراج عن اللواء المهدي العربي

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبد الواحد، قرارا بالإفراج عن رئيس هيئة التدريب بما كان يسمى «اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع» في نظام القذافي اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة لـ«أسباب صحية».

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق إن «الإفراج الصحي عن النزيل المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة جاء بناءً على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح و التأهيل».

ولفتت الوزارة إلى أن «الإفراج لدواعي صحية يهدف الى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح و التأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة و الرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه انهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه».

يذكر أن مكتب المحامي العام بالزاوية، أصدر قرار اتهام بمسؤولية اللواء المهدي العربي عمارة وثمانية آخرين، عن أحداث الميدان بمدينة الزاوية خلال ثورة فبراير.

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