شكوى فى تونس ضد أحد قيادات كتيبة ثوار طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت المدونة والناشطة الحقوقية د.مريم الطيب تقدمها بشكوى ضد عبدالفتاح الطشاني أحد قيادات كتيبة ثوار طرابلس فى تونس بعد إتهامها له بالتهجم عليها لفظياً رفقة أطفالها .

و قالت الطيب أن الطشاني إعترضها مساء الخميس بعد تقابلهما صدفة فى أحد مناطق تونس العاصمة وتعدى عليها لفظياً وهددها رفقة آخرين بسبب تدوينات لها على موقع فيسبوك قالت بأنها إنتقدت فيها كتيبة ثوار طرابلس .

وأضافت الطيب بأن الطشاني كان يعتد نفسه بأنه فى معسكر النعام حيث مقر الكتيبة وليس فى تونس التي وصفتها بدولة القانون حيث تقدمت ضده بمحضر لدى وزارة الداخلية وبعثة الامم المتحدة هناك .

وفى ختام تصريحها أكدت عزمها إحالة محضر بالواقعة إلى وزارة الخارجية التونسية معربة عن شكرها وتقديرها لأجهزة الأمن التونسية التي تعاونت معها وكذلك لبعثة الأمم المتحدة ، فيما لم يتسنى لـ المرصد الإتصال بالطشاني للحصول منه على تعليق حول القضية .

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