إنتشال جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بسرت

ايوان ليبيا – وكالات

نفى رئيس البحث الجنائي بمنطقة سرت محمد عقيل تحديد هوية الجثث التي تم إنتشالها من مقبرة جماعية غرب مدينة سرت تم اكتشافها بعد تلقيهم معلومات من أحد المواطنين في مزرعة غرب المدينة.

عقيل أوضح في تصريح لقناة تلفزية بأنهم أخذوا إذن النيابة العامة لإنتشال الجثث ، مضيفاً بأنه لم تحدد بعد ما أذ كانت الجثث تعود لعناصر تنظيم الدولة أو لأخرين مفقودين.

وأكد على أنهم حولوا الجثث إلى الطب الشرعي في مدينة مصرات لتحليلها ورفع الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها.

وأشار عقيل في ختام تصريحه بأن إجراءات تحديد هوية أصحاب الجثث تحتاج لبعض الوقت ، مرجعاً السبب لأن الجثث دفنت منذ وقت طويل وتحللت بالفعل.

عقيل أوضح في تصريح لقناة تلفزية بأنهم أخذوا إذن النيابة العامة لإنتشال الجثث ، مضيفاً بأنه لم تحدد بعد ما أذ كانت الجثث تعود لعناصر تنظيم الدولة أو لأخرين مفقودين.

وأكد على أنهم حولوا الجثث إلى الطب الشرعي في مدينة مصرات لتحليلها ورفع الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها.

وأشار عقيل في ختام تصريحه بأن إجراءات تحديد هوية أصحاب الجثث تحتاج لبعض الوقت ، مرجعاً السبب لأن الجثث دفنت منذ وقت طويل وتحللت بالفعل.

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