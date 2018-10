القوات الأوكرانية تتهم وحدات الدفاع الشعبى بدونباس بقصف مواقعها 27 مرة

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن مواقعها فى إقليم دونباس تعرضت للقصف 27 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المكتب الصحفى للقوات الأوكرانية- فى بيان-، فتحت وحدات الدفاع الشعبى بدونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 27 مرة، ولا توجد إصابات فى صفوف أفراد القوات”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية .

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، قد وقع فى 30 أبريل الماضي، مرسوما بشأن انتهاء العمل بنظام عملية “مكافحة الإرهاب” فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتى استمرت أكثر من أربع سنوات وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.

