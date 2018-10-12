إنتر: من المستحيل ضم مودريتش في يناير

الأمر حُسم تماما، ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لن ينتقل إلى صفوف إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية بيناير.

اسم مودريتش ارتبط بالانتقال إلى النيراتزوري في الميركاتو الصيفي قبل أن يُعلن أفضل لاعب بالعالم استمراره رفقة الملكي.

ولكن الحديث عن مغادرة مودريتش المحتملة عاد من جديد، وبيير أوسليو المدير الرياضي للأفاعي أكد استحالة فعل ذلك في يناير.

وقال أوسليو في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: “نحن نملك تشكيل قوي بالفعل، والآن نحاول استكشاف المزيد من المواهب ونشاهد العديد من المباريات”.

وأضاف “متأكد أنه بعد مشاهدة هذا العدد من اللاعبين سنتمكن من ضدعم قائمة الفريق بالشكل المناسب”.

وأوضح “من المستحيل ضم مودريتش في يناير ولكننا نعرف أين ننظر، والشيء الأهم بالنسبة للميركاتو المقبل هو الجودة”.

وعن تجديد التعاقد مع مهاجمه ماورو إيكاردي أكد أوسليو أنه “لا داع للعجلة. رأينا بعضنا البعض وتحدثنا، نحن نعمل ولا نخفي الحقائق”.

ويتبقى 3 مواسم في عقد إيكاردي مع الفريق.

وخاض إيكاردي هذا الموسم ثماني مباريات مع إنتر ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وكان الأرجنتيني قد حصل على لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ29 هدفا في 34 مباراة شارك بها مع الفريق.

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