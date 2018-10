مدرب ولفرهامبتون الأفضل في الدوري الإنجليزي بسبتمبر.. وهدف ستوريدج الأجمل

نونو إسبريتو تفوق على أوناي إيمري ويورجن كلوب وبيب جوارديولا. مدرب ولفرهامبتون أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر.

وتوج المدرب البرتغالي بالجائزة بعدما قاد فريقه لـ3 انتصارات متتالية وتعادل مع مانشستر يونايتد ليصبح فريقه بلا أي هزيمة في الشهر الماضي.

وفاز الذئاب على ساوثامبتون ووست هام وبيرنلي وخرجوا بشباك نظيفة، بينما تعادلوا 1-1 مع الشياطين الحمر.

وقال نونو إسبريتو لموقع الدوري الإنجليزي: “الأمر يعكس العمل الجاد الذي قدمه كل من في النادي. اللاعبين والجماهير والجميع”.

وأوضح “لا توجد جوائز فردية في كرة القدم. كل شيء يأتي من أجل الفريق”.

وفي الوقت نفسه فاز هدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بأجمل هدف في المسابقة عن الشهر الماضي.

تسديدة ستوريدج الخادعة كانت قاد فازت كذلك بأجمل هدف في الشهر بناديه ليفربول.

