مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يلتقي كاتب عام وزارة الثقافة والاتصال المغربية لبحث أوجه التعاون

الرباط 12 أكتوبر 2018 (وال) – التقى مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، عيسى خيري روبله، في العاصمة المغربية الرباط أمس الخميس (11 أكتوبر 2018)، الكاتب العام بوزارة الثقافة والاتصال المغربية – قطاع الثقافة – عبدالإله عفيفي، لبحث أوجه التعاون.

وقدم روبله لمحة عن الاتحاد منذ أن كان باسمه القديم وكالة الأنباء الإسلامية الدولية “إينا”، وحتى تحوله إلى اتحاد لوكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، ضمن رؤية جديدة لمنحه أدواراً أكبر في تنسيق العمل الإسلامي المشترك في مجال الإعلام.

وتطرق روبله إلى برنامج عمل الاتحاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مبيناً أن البرنامج يهتم بمجالات مختلفة يأتي على رأسها مكافحة خطابات التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، والتعريف بالثقافة والفكر الإسلاميين، والعناية بشؤون الأقليات المسلمة، إضافة إلى تطوير قدرات العاملين في وكالات الأنباء بالدول الأعضاء.

كما قدم روبله لمحة عن برنامج الوفود الإعلامية للاتحاد الذي بدأ محطته الأولى من تونس في يونيو الماضي، وينتظر أن تكون كازاخستان محطته الثانية، مبدياً تطلعه لأن تكون المغرب هي المحطة الثالثة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بالدول الإسلامية وإبراز مقدراتها الحضارية والثقافية.

بدوره، رحب كاتب عام وزارة الثقافة والاتصال الأستاذ عبدالإله عفيفي بالتعاون مع الاتحاد، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، خصوصا المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم وزارة الثقافة والاتصال في المجالات التي تعنى بها، وهي مجالات: صناعة الكتاب وتعميم القراءة، والفنون والفلكلور الشعبي، والتراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي.

وأشاد عفيفي ببرنامج الوفود الإعلامية للاتحاد، مبديا استعداد بلاده لاستضافة وفد إعلامي من الاتحاد، والتعاون مع الاتحاد في أي أنشطة تخدم الطرفين.

يذكر أن اتحاد يونا يتخذ من مدينة جدة مقرا له ويحظى بدعم من حكومة المملكة.(وال – الرباط) إ م/ ع ع

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