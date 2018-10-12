توماس كوك: حركة السفر الجوي قد تتوقف أسبوعا بعد الانفصال البريطاني

قال كريستوفر ديبوس، رئيس الخطوط الجوية في توماس كوك، اليوم الجمعة، إن حركة النقل الجوي قد تتوقف لفترة تصل إلى أسبوع بعد خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب الضبابية التي تحيط بقواعد السفر الجوي مستقبلا.

وتملك شركات الطيران البريطانية حاليا حقوق طيران غير محدودة إلى الاتحاد الأوروبي ومنه، في إطار قواعد الطيران المشتركة للسوق الموحدة، لكن ديبوس قال: إن القواعد التي تحكم حقوق الطيران بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظل غير واضحة.

وأضاف قائلا: "قمنا بالاستعداد من جانبنا حتى لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".

وقال ديبوس للصحفيين في برلين: "لا يمكن استبعاد توقف حركة الطيران لمدة يوم أو أسبوع" في إشارة إلى الفترة التي تعقب نهاية مارس 2019 حين تخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

ومضى قائلا: "في فترة تتسم بعدم الاستقرار السياسي نحتاج إلى الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".

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