الطبعة الثانية من رواية نظرة بيضاء نظرة لا تكذب

استضاف أتيلة القاهرة للثقافة يوم الأربعاء الماضي، الأديبة الليبية هالة المصراتي في حفل إصدار الطبعة الثانية من روايتها “نظرة بيضاء نظرة لا تكذب”.

ووجهت المصراتي، الدعوة إلى جميع الأدباء والمثقفين بحضور الحفل المقرر انطلاقه اليوم على تمام الساعة السابعة مساء بوسط البلد ميدان طلعت حرب في العاصمة المصرية القاهرة.

هذا وكانت المصراتي قد وقعت في وقت سابق عقد مع دار مدبولي للنشر والتوزيع بالعاصمة المصرية القاهرة، مدته خمس سنوات، لإعادة نشر رواية “نظرة بيضاء نظرة لا تكذب” كطبعة ثانية، وكذلك المخطوط القصصي “للقمر وجه آخر”، إضافة إلى مجموعة كتب أخرى كطبعة أولى منها “ما بين الأمس والغد هي فوضى”.

وقالت المصراتي، في تصريح خاص ، إنها سعيدة بالتعاقد مع دار عريقة مثل دار مدبولي للنشر والتوزيع المعروفة عربيا ودوليا، ولها صيت تتميز به منذ عقود عن دور النشر الأخرى”.

الجدير بالذكر أن هالة المصراتي سبق لها التعاقد في مجال النشر مع الدار العربية للموسوعات ومقرها بيروت _ لبنان سنة 2007، وكذلك دار ميريت في القاهرة مصر سنة 2009.

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