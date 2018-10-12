التشكيل – كرواتيا بثلاثي الوسط الحديدي.. وإنجلترا تغيّر الخطة

شهدت تشكيلة زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، لمواجهة إنجلترا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، الاعتماد على الثلاثي لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، ماتيو كوفاسيتش في خط الوسط.

أما جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، فغيّر طريقة 3-5-2 التي اعتمد عليها في كأس العالم 2018، ودخل بطريقة 4-3-3، معتمدا على جون ستونز وهاري ماجواير في عمق الدفاع.

الفريقان يسعيان إلى تحقيق الفوز الأول، بعد أن خسرا بالتتابع في أمام إسبانيا.

تشكيل كرواتيا:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: تين يدفاي – ديان لوفرين – دوماجوي فيدا – يوسيب بيفاريتش

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إيفان راكيتيتش – لوكا مودريتش

الهجوم: أنتي ريبيتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريسيتش

تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردون بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – بن تشيلويل

الوسط: إيريك داير – روز باركلي – جوردان هندرسون

الهجوم: هاري كين – ماركوس راشفورد – رحيم سترلينج

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