إسرائيل توقف دخول الوقود إلى قطاع غزة

أوقف وزير الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” وذلك بذريعة استمرار “مسيرات العودة”، واندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وذكرت قناة “إي 24 نيوز” الإسرائيلية، أن “وزير الدفاع الإسرائيلي أوعز بإيقاف المساعدات القطرية إلى غزة، وذلك ردا على الاحتجاجات على طول الشريط الحدودي”.

وسمحت إسرائيل الثلاثاء الماضي، بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” جنوب القطاع، تبرعت بها دولة قطر وبإشراف من الأمم المتحدة.

وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” عصام الدعليس إن “دولة قطر دفعت ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة لمكتب الأمم المتحدة الخاص في القطاع، وأن إسرائيل وافقت على ضخ الوقود للمحطة، لكن السلطة الفلسطينية هددت شركات النقل وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من 4 ساعات في اليوم”.

