بيتزي: السعودية واجهت فريقا قويا.. واللاعبون أظهروا التزاما كبيرا

أشاد خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب المملكة العربية السعودية، بأداء لاعبيه في مواجهة البرازيل، بنصف نهائي دورة سوبر كلاسيكو الودية.

السعودية أظهرت صمودا كبيرا في وجه أبطال العالم 5 مرات، وسقطت بهدفين دون رد بعد كثير من العناء لرفاق نيمار جونيور.

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وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “النتيجة غير مرضية، ولكن بشكل عام أرغب في التأكيد على التزام اللاعبين بالجانب التكتيكي. لقد ظهرنا بشكل جيد، ولا يجب أن ننسى أننا نواجه منتخبا صاحب إمكانيات فنية تفوقنا بكثير”.

وأبدى بيتزي عدم قلقه من مركز المهاجم في المنتخب السعودي: “مركز المهاجم يتطلب لاعبا صاحب مواصفات خاصة، فـ هتان باهبري مثلا مناسب لهذا المركز، وأيضا فهد المولد”.

واختتم: “لعبنا أمام منتخب كبير، وهذا يزيد من ثقة اللاعبين. دوري كما مدرب أن أعزز ثقة اللاعبين، خاصة بعد ما لمسته من التزام كبير من منهم خلال المباراة”.

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