تقرير: باريس يريد فينجر مديرا عاما للنادي

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن نادي باريس سان جيرمان يريد تعيين المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر في منصب المدرب العام مقابل الاستغناء عن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي.

وأشارت الشبكة إلى أن بطل الدوري الفرنسي يريد التعاقد مع فينجر بعد انتهاء سوق انتقالات اللاعبين في يناير.

وأصبح هنريكي مهددا بعدم الاستمرار في النادي بعد فشله، على حد وصف الشبكة، في الحصول على العديد من اللاعبين الذين استهدف باريس التعاقد معهم في الفترة الماضية.

وكتبت أن فينجر (68 عاما) لا يمانع العمل في منصب المدير العام رغم تفضيله لمهنة المدير الفني.

وأوضحت الشبكة أن فينجر لن يحسم قراره قبل عيد الميلاد في ديسمبر.

ورحل فينجر عن أرسنال مع نهاية الموسم الماضي ليسدل الستار على حقبة استثنائية قاد فيها النادي الإنجليزي لـ22 عاما.

وصرح فينجر بعد رحيله بأنه لم يعتزل مهنة التدريب وربما يتولى قيادة فريق في وقت قريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا