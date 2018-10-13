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وزير الداخلية السعودي ينفي مزاعم قتل خاشقجي.. ويؤكد: نحرص على مصلحة مواطنينا في الداخل والخارج

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ولفت وزير الداخلية السعودي، إلى أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه وزير الداخلية السعودي إلى أنه يتم التعاون مع الجانب التركي من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

وشدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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