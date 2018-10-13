اشتباكات بين قوة حماية سرت والجيش

ايوان ليبيا – وكالات

وقع اشتباك عن طريق الخطأ بين دورية عسكرية تابعة لقوة حماية سرت وأخرى تابعة لقوات الجيش جنوب المدينة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنّ «دورية عسكرية تابعة لقوة حماية سرت، فوجئت بينما كانت تقوم بدوريات على طريق أبوهادي المطار (70 كلم جنوب سرت) لمتابعة تحركات عناصر تنظيم (داعش) بوجود رتل عسكري قرب مطار سرت فأطلقت النار باتجاه الرتل من سلاح ثقيل اعتقادًا منها أن الرتل قد يكون لمقاتلي التنظيم، وحدث تبادل إطلاق نار بين الطرفين».

وأشار المصدر إلى أن «الرتل كان يتبع الكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي، وكانت في مهمة لتأمين شاحنات نقل وقود متجهة من منطقة الجفرة إلى بلدة هرواة»، لافتًا إلى أن الاشتباكات «أسفرت عن إصابات طفيفة فقط».

واختتم بأن «الاشتباكات التي استمرت لمدة نصف ساعة توقفت بعد التعرف على الكتيبة 128».

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