توتر قبلي بين التبو والطوارق عقب جريمة قتل

ايوان ليبيا – وكالات

قال أمر الكتيبة «177 مشاة» التابعة للقيادة العامة المقدم خليفة علي الصغير إن مقتل شاب من التبو في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا هو «جريمة جنائية وتصرف فردي ولا علاقة له بإي نزاع أو اقتتال قبلي».

وقال الصغير أمس الجمعة، إن «الأوضاع الأمنية في المدينة تحت السيطرة، ولا يوجد أي توتر أو اقتتال قبلي بين التبو والطوارق»، لافتًا إلى أن «جريمه جنائية وقعت بعد أن قام شاب من قبيلة الطوارق بقتل شاب من قبيلة التبو في ساعات متأخره من ليل الخميس- الجمعه، فقام شاب تباوي بالرماية بشكل عشوائي في أحد الأحياء السكنية وسط المدينه وقتل رجل وإصيب سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال من قبيلة الطوارق».

وأضاف: «تمت السيطرة على الوضع بالمدينة، نافيًا أن يكون هناك اقتتال بين القبيلتين في المدينه، ونافيًا كل الأخبار المتداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي والتي تفيد بعودة الاقتتال بين القبيلتين في المدينه».

وأشار الصغير، إلى أن «الجهات المختصة تتابع مع الكتيبة ، وهناك مساعي جادة لتسليم حتى لا يتفاقم الوضع ومنعًا لإستغلال هذه الحادثة من قبل بعض الأطراف التي تحاول إلى تأجيج الوضع والرأي العام وإعادة الحرب إلى المدينة».

يذكر أن مدينة أوباري شهدت توتر واقتتال قبلي بين الطوراق والتبو لمدة عامين متواصلين نتج عنه سقوط عشرات القتلى أغلبهم من المدنيين، حتى تدخلت القوة المحايدة المكلفة بتأمين مدينة أوباري وسكانها، والوقوف على فض النزاع ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة، وتسلمت المواقع المتنازع عليها في المدينة.

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