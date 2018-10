البيت الأبيض: نشعر بقلق تجاه الاعتقال المستمر للأمريكيين بتركيا

رحب البيت الأبيض بإطلاق سراح القس أندرو برنسون، ويتطلع إلى عودته لدياره حيث يجتمع بعائلته مرة أخرى>

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها نشرته نقلا عن البيت الأبيض “نحن نمدح القوة التي أظهرها القس برنسون وعائلته خلال فترة صعبة دامت عامين ونشكر دعم أعضاء الكونجرس ونشعر بالامتنان للعمل الذي قام به دبلوماسيونا وموظفونا الرائعون فى القنصليات أصحاب الدور الفعال في تحقيق ما توصلنا إلي اليوم”.

وتابعت: “نحن لا نزال نشعر بقلق عميق تجاه الاعتقال المستمر للمواطنين الأمريكيين فى تركيا وحول العالم ونحث على حل جميع تلك القضايا بطريقة شفافة وعادلة”.

وأضاف “للولايات المتحدة و تركيا عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والاستقرار الإقليمى ونحن نتطلع للعمل معا على تلك القضايا”.

