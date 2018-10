الفئران تأكل أسلاك طائرة وزير مالية ألمانيا

تسببت الفئران فى تعطيل الطائرة الحكومية لوزير المالية الألمانى، أولاف شولتس، خلال عودته من مؤتمر لصندوق النقد الدولى فى مقاطعة بالى الإندونيسية.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن طائرة الوفد الألمانى من طراز إيرباص، تعطلت فى إندونيسيا بسبب تعرض أسلاك كهربائية فى الطائرة للتآكل.

واضطر شولتس الذى يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران، حيث من المتوقع أن يستغرق إصلاح الطائرة عدة أيام.

