هازارد: أرغب في العمل مرة أخرى مع مورينيو.. رحيله كان الأفضل لكل الأطراف

قال إدين هازارد نجم تشيلسي إنه يرغب في العمل مرة أخرى مع مدربه السابق جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن الموسم الأخير للمدرب البرتغالي مع النادي اللندني كان بدون متعة والأفضل لكل الأطراف هو الرحيل. وذلك في تصريحاته لصحفية HLN البلجيكية.

وصرح هازارد قائلا: “آخر موسم لعبته تحت إمرة مورينيو لم يكن سعيدا، لم نفز بشيء، بدا الأمر وكأننا في روتين، التدريبات هي ذاتها بدون متعة، لقد كان الأفضل لكل الأطراف أن ننفصل”.

وأضاف “إن سألني أحدهم الآن أي مدرب أرغب في العمل معه مرة أخرى؟ سأقول مورينيو”.

وواصل “إن ساءت النتائج يبدأ في انتقاد اللاعبين، تعرفون ذلك، لكن بعدما يحدث أتقبل الأمر إنه جزء من شخصيتي”.

وأكمل “إن فزت فمورينيو هو أفضل مدرب يمكنك أن تتخيله، بعد ذلك يصبح صديقك، يمكنك أن تفعل ما تشاء، تريد إجازة لمدة يوم؟ سيمنحك يومين، إِن سار كل شيء على ما يرام، مورينيو سيختبر الكرة مثلي ببساطة، حتى صورته كمدرب دفاعي لم تكن سيئة جدا، إنه بعيد كل البعد عن المغامرات مثل بيب جوارديولا، لكن في العام الذي كنا فيه أبطالا معه، سجلنا الكثير من الأهداف ولعبنا مباريات جيدة”.

وأتم “لا أندم على أي شيء في مسيرتي، لكن عدم القدرة على العمل مع مورينيو مرة أخرى في تشيلسي، قد أندم عليه، كان لدينا فريق يحصل على الكثير من الجوائز، ثم انتهى بنا المطاف سويا بحالة سلبية”.

وقاد مورينيو تشيلسي في حقبته الثانية عام 2013 وحتى 2015، ونجح في الفوز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

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