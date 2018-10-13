الطوارق يدعو إلى ضبط النفس

ايوان ليبيا – وكالات

طالب «المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق»، بِضرورة ضبط النفس في أوباري، وعدم الانجرار وراء الفتن، وعدم الاحتكام للسلاح لحلّ المشاكل التي حصلت في أوباري، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وأفاد المجلس في بيان له، بأنَّ الأحداث التي جرت، ستتم معالجتها على أنها قضايا جنائية، وسيتم معاقبة فاعليها من الطرفين وتسليمهم للجهات المختصة لينالوا الجزاء المطلوب، سواء أكانوا من الطوارق أو التبو، مطالبًا بعدم الترويج لما حدث على أنّه اقتتال ما بين التبو والطوارق.

وأشار البيان، إلى أنَّ الطوارق لن يقفوا مكتوفي الأيدي، أو ينجروا في اقتتال ستكون نهايته الجلوس إلى طاولة الحوار.

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