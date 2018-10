المتوسط:

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعه اليوم السبت، في غارة جوية لطائرات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن، في وقت عمد فيه المتمردون إلى اتخاذ إجراءات جديدة تجاه منازل النازحين في الحديدة.

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي عبد الله عباس الوشلي، قتل مع عدد من مرافقيه في غارة، الخميس الماضي، في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة، وهو أحد القيادات الميدانية للميليشيات.

وكشفت مصادر عسكرية يمنية، عن مصرع 8 قيادات ميدانية بارزة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي، بين الثالث والعاشر من أكتوبر الجاري.

ومن بين القتلى الثمانية قيادات عسكرية وقادة أمنيون ومشرفون ميدانيون، بالإضافة إلى شيوخ قبائل موالين للميليشيات الحوثية، وقد سقطوا في غارات للتحالف العربي وخلال الاشتباكات مع قوات دعم الشرعية في اليمن.

The post مقتل القيادي الحوثي عبد الله الوشلي بالحديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية