روبرت بيريز: أثق في نجاح هنري كمدرب

يثق روبرت بيريز نجم فرنسا السابق في نجاح زميله السابق تييري هنري الذي يستعد لبداية مشواره التدريبي بعدما تولى قيادة نادي موناكو الفرنسي.

وقال بيريز في حديثه مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:”الأمر منوط الآن بتيتي (هنري). لا أحد يعلم حتى هو، ما الذي يستطيع فعله كمدرب”.

وواصل بيريز الذي توج رفقة هنري بكأس العالم 1998 مع فرنسا “مع هنري أنت في حاجة إلى الشغف، هذا شيء مهم بالنسبة له. يحتاج إلى الحديث مع اللاعبين حول التكتيك في الملعب. مهم ما تعمله من روبرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا) وحين لعب في أرسنال وبرشلونة تحت قيادة أرسين فينجر وبيب جوارديولا على الترتيب”.

وعمل هنري مساعدا لمارتينيز في الجهاز الفني لبلجيكا قبل أن يقبل العمل في موناكو ليخلف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

واستمر ثناء بيريز على نجم أرسنال السابق “اختلاف تام بين اللاعب والمدرب. ليس العمل نفسه. يستطيع النجاح لأن تيتي يحب كرة القدم. يعلم كل شيء عنها وعن الفرق واللاعبين. أثق في قدرة تيتي”.

ويخوض هنري أولى مبارياته كمدرب لموناكو في 20 أكتوبر بمواجهة مضيفه ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

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