جيجز: مورينيو قادر على حل مشاكل يونايتد

يثق ريان جيجز مدرب ويلز ونجم مانشستر يونايتد السابق أن جوزيه مورينيو مدرب النادي الإنجليزي يستطيع تصحيح مسار الفريق ومعالجة أخطائه التي كلفته التعثر في العديد من المباريات الأخيرة.

وقال الويلزي في حواره مع شبكة بي.بي.سي الإنجليزية:”أؤمن أن الفريق لديه مدرب كبير، لديه لاعبون رائعون لكن دون شك توجد بعض المشاكل التي تحتاج للعلاج”.

وواصل جيجز الذي لعب في يونايتد من 1990 إلى 2014 “مورينيو يستطيع معالجة الأمور فهو مدرب كبير، لكن الضغط لن ينتهي حتى نبدأ الارتقاء في ترتيب الدوري”.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في 4 مباريات فقط من أول 8 جولات.

ولم يقدر الفريق على الفوز أمام ضيفه فالنسيا في آخر مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا.

وودع يونايتد مبكرا كأس الرابطة الإنجليزية بالخسارة في ملعبه بركلات الترجيح أمام ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويقع مورينيو تحت ضغط كبير بسبب تباين النتائج وتشير التقارير إلى توتر علاقته بلاعبيه مما قد يعجل برحيله عن النادي.

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