مالديني: أفضل إيجوايين البطل على إيكاردي

أثنى باولو مالديني نجم ميلان السابق والمدير الحالي للنادي على مهاجم الفريق جونزالو إيجوايين والذي يستعد لمقارعة الجار اللدود إنتر ميلان في الدربي بالدوري الإيطالي في 21 أكتوبر.

وقال مدافع إيطاليا السابق خلال حديثه في مهرجان الرياضة المقام في مدينة ترينتو:”تسألني عن إيجوايين وماورو إيكاردي (مهاجم إنتر). حسنا، أقول إيجوايين لأنه بطل، بطل حقيقي”.

وواصل مالديني الذي عاد لميلان في منصب المدير بعد سنوات قضاها بعيدا عن النادي منذ اعتزاله كرة القدم في 2009 “إيجوايين رفع من مستوى الفريق، ليس فقط بأدائه، لكن أيضا بأهدافه، بالأسلوب الذي يتدرب به”.

وانتقل إيجوايين معارا إلى ميلان من يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 18 مليون يورو.

وسجل الأرجنتيني البالغ عمره 30 عاما 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة في 7 مباريات شارك بها مع ميلان في كل البطولات.

وفي المقابل أحرز مواطنه إيكاردي قائد إنتر 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين في 8 مباريات.

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن ميلان العاشر والذي له لقاء مؤجل في البطولة. وأنهى نيراتزوري الدوري بفارق 8 نقاط عن جاره في الموسم الماضي ولذلك يشارك في دوري أبطال أوروبا.

واعترف مالديني بأن الأفضلية لإنتر في الوقت الحاضر قائلا:”ربما هناك فارق في اللحظة الحالية، نعم، لكن آمل أن ينتهي الأمر سريعا”.

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