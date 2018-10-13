مقتل 3 على الأقل في تفجيرين بمدينة بيدوة جنوب الصومال

قالت الشرطة الصومالية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، قتلوا عندما فجر شخصان يشتبه بأنهما انتحاريان، قنبلتين في موقعين بمدينة بيدوة، جنوب البلاد اليوم السبت.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد مسئوليتها عن الهجوم المزدوج. وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة الصومالية، وفرض حكمها المستند إلى التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال ضابط شرطة في المدينة إن "شخصين يشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما داخل مطعمين في بيدوة. حتى الآن علمنا بمقتل ثلاثة مدنيين". وقال سكان في بيدوة إنهم سمعوا دوي انفجارين مساء اليوم ثم شاهدوا تصاعد أعمدة دخان كثيف.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة، إن أعضاء في الحركة استهدفوا المطعمين اللذين يتردد عليهما جنود القوات الحكومية. ووقع الهجومان بعد ضربة جوية للقوات الأمريكية، ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج.

وقالت الجيش الأمريكي، اليوم السبت، إنه مازال يقيم أثر هذه الضربة الجوية، التي نفذت أمس الجمعة، بالتعاون مع الجيش الصومالي.

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