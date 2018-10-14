ترامب: إطلاق سراح برانسون خطوة هائلة نحو علاقات أفضل مع تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إطلاق سراح القس أندرو برانسون، سيكون خطوة "هائلة" نحو علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وتركيا، التي احتجزت القس لنحو عامين.

وتضررت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطط تركيا لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وسجن الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي حكومي بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وصلى برانسون من أجل ترامب في المكتب البيضاوي، لدى لقائه معه هناك عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته، اليوم السبت.

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