لوف: إنها هزيمة وحشية ومحبطة

أبدى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، أسفه على الهزيمة الكبيرة التي تجرعتها بلاده في مواجهة هولندا، بثلاثة أهداف دون رد.

ألمانيا واصلت نتائجها المخيبة هذا العام، وسقطت في أمستردام بالجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 20182019.

وقال لوف بعد المباراة: “إنها هزيمة وحشية ومحبطة، لم نرتق إلى مستوى المباراة، رغم أننا لعبنا بشكل جيد في أول نصف ساعة وسيطرنا على المباراة”.

وأضاف: “اللاعبون الشبان يحتاجون إلى الوقت، لا يمكن أن نتوقع منهم صناعة المعجزات”.

لوف الذي يمتلك عقدا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، تلقى انتقادات لاذعة من مايكل بالاك القائد الأسبق لمنتخب الماكينات، الذي أبدى تعجبه من استمرار المدرب في منصبه بعد الخروج المهين من الدور الأول لكأس العالم 2018، وتجرد ألمانيا من لقبها.

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