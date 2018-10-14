بالفيديو – طواحين هولندا تفتك بألمانيا التائهة وتسقطها بثلاثية في دوري أوروبا

استمر ترنح منتخب ألمانيا مع مدربه يواخيم لوف وخسر بقسوة يوم السبت أمام مضيفه الهولندي بنتيجة 3-صفر في الجولة 3 من مباريات المجموعة 1 للمستوى الأول من دوري أمم أوروبا.

وحقق المنتخب البرتقالي بقيادة مدربه رونالدو كومان أول فوز في لقاء رسمي منذ عام بإسقاطه للمانشافت في ملعب يوان كرويف بالعاصمة أمستردام وحصد الهولنديون أول 3 نقاط في المجموعة.

وتوقف رصيد بطل العالم في 2014 عند نقطة وحيدة حصدها بالتعادل في ميدانه أمام فرنسا بدون أهداف في سبتمبر. واستمرت معاناة ألمانيا التي تلقت خامس خسارة في مباراة رسمية في 2018.

وكانت ألمانيا ودعت مونديال 2018 مبكرا من دور المجموعات بينما لم تشارك هولندا في البطولة التي أقيمت بروسيا.

وسجل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 30 بضربة رأس من مسافة قريبة فشل معها الحارس المخضرم مانويل نوير في التصدي للكرة.

وأنهى ممفيس ديباي آمال الألمان في الدقيقة 87 بتسجيله للهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع كرة عرضية قادمة من جهة اليمين إثر هجمة مرتدة.

وأطلق جيورجينو واينالدوم رصاصة الرحمة في الدقيقة 93 بهدف جميل بعدما شق دفاع الضيوف وسدد كرة متقنة على يمين الحارس.

وكان الفوز هو الأول لطواحين هولندا على الجارة ألمانيا منذ 16 عاما. ولقاء السبت شهد أكبر فوز في تاريخ لقاءات المنتخبين العريقين.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع ألمانيا وفوز على هولندا في باريس.

وتلعب هولندا لقاء وديا أمام جارتها بلجيكا يوم الثلاثاء بينما تواجه ألمانيا مضيفها فريق فرنسا بطل العالم في الجولة 4 من دوري أوروبا.

وتنتهي مباريات المجموعة في نوفمبر حين تستضيف هولندا الفريق الفرنسي ثم تواجه المانشافت في جلسنكيرشن الألمانية.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة والذي يقام في يونيو 2019.

وفي المستوى الثاني من البطولة فشلت أيرلندا في التسجيل أمام ضيفتها الدنمارك ليتعادلان المنتخبان ولتتصدر الأخيرة المجموعة 4 برصيد 4 نقاط تليها ويلز برصيد 3 نقاط ولأيرلندا نقطة وحيدة.

وفازت بلغاريا بنتيجة 2-1 على ضيفتها قبرص في المستوى الثالث وسحقت مقدونيا في ملعبها فريق ليشتنشتاين بنتيجة 4-1 في المستوى الرابع.

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