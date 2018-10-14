لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: مقتل داعشيين في داغستان

قُتل اثنان من أتباع تنظيم داعش الإرهابي، في جمهورية داغستان الروسية، اليوم "السبت"، خلال عملية نفّذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والحرس الوطني الروسي، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه خلال عملية لمكافحة الإرهاب، تلقت السلطات الأمنية معلومات استخباراتية، تفيد بأن أفرادًا مسلحة متورطة في تنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مختبئة في منزل خاص داخل إحدى القرى.

وعلى إثر ذلك، قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، مدعومة بقوات من الحرس الوطني والشرطة، بمحاصرة المنزل الذي يختبئ فيه المشتبه بهم، وأجلت السكان الموجودين في المنازل القريبة.

وقتل مسلحان رفضا إلقاء أسلحتهما والاستسلام في تبادل لإطلاق النار، فيما أصيب ضابطان من القوات الخاصة وضابط من الحرس الوطني، دون وقوع أية إصابات في صفوف المدنيين.

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