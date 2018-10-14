السيسي : فكر الإخوان دمّر ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ” أحداث 2011 ” كانت علاج خاطئ لتشخيص خاطئ فيما شدد على أن جماعة الاخوان لن يكون لها دور فى مصر متهماً قادة الجماعة بالوقوف وراء الفوضى الخلّاقة التى قال بأنها دمرت العديد من الدول بينها ليبيا.

ودعا الرئيس المصري إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي على الدول العربية .

وأضاف : ” أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، وتلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية وكان للإخوان المسلمين دور فى ذلك ” .

وقال الرئيس السيسي ، ان مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي أشار بأنه آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف ، مؤكداً أن تلك الفوضى الخلاقة والتي قادها الإخوان” دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا، موضحا أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج الى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد.

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