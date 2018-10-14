استمرار أزمة العالقين في مطار إسطنبول

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم شركة الخطوط الأفريقية “عمران الزبادي” إن الأزمة في طريقها للانفراج إذا ما استجاب مصرف ليبيا لدفع جزء من الديون المتراكمة مؤقتاً حتى تتمكن الشركة من إعادة المسافرين.

مضيفاً في تصريحات مرئية،أمس السبت، أن الوقفة الاحتجاجية التي أقامها العاملون في الشركة أتت ثمارها، وتم تحويل المستندات المطلوبة إلى اللجنة القانونية لمراجعتها.

موضحًا أن السبب الرئيس لكل ما يحدث في الشركة هو الانقسام داخل مجلس الإدارة منذ عامين ما أدى إلى وصول الشركة إلى الهاوية حسب تعبيره.

مشيراً إلى أن القائمين على الشركة ومن خلال الوقفة الاحتجاجية طالبوا بتشكيل مجلس إدارة جديد يعكس الروح الحقيقة التي تسود بين العاملين في الشركة الذين لا يتجاوز عددهم الـ 2000 موظف والساعين للحفاظ عليها ودعمها ولحلحة مشاكلها، والمتمثلة في الديون المتراكمة، والطائرات المعطلة بسبب عدم توافر قطع الغيار.

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