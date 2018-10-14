ضم الكتيبة 298 دبابات للواء 73

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مجحفل المنذر الخرطوش أن آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني قام باستلام الكتيبة 298 دبابات ( 204 سابقا ).

وقال الخرطوش أن عملية التسليم جرت في حضور الآمر المكلف للكتيبة 298 دبابات العقيد احمد حسن الحميدي واللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة بتنظيم التسليم والاستلام لوحدات عسكرية بإمرة العميد فيتور بن حريز وعضويه العميد محمد المقروص والعميد حسن الواسطي والعقيد مفتاح لعبيدي والعقيد حسن راشد.

وكان القائد العام للجيش خليفة حفتر اصدر في وقت سابق قرار بتشكيل اللواء 73 مشاة ليضم 6 كتائب بإمرة العميد علي صالح القطعاني وحل اللواء خالد بن وليد وضمه وفق التنظيم الخاص بآمر اللواء 73 مشاة.

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