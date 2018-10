مصرع 19 مهاجرا في تحطم شاحنة غربي تركيا

المتوسط:

لقي 19 شخصا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم اليوم الأحد، في حادث تحطم شاحنة تقل مهاجرين على طريق سريع وسقطت في قاع نهر غربي تركيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ووقع الحادث عندما انحرفت عربة، التي يعتقد أنها شاحنة تقل مهاجرين، عن طريق سريع وسقطت في قاع نهر غربي البلاد.

وكانت العربة في طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، بينما لم تتضح بعد هويات المهاجرين.

وانطلق مئات الآلاف من المهاجرين إلى البحر من سواحل تركيا في السنوات القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى اليونان المجاورة، عضو الاتحاد الأوروبي.

وأدت صفقة تركية أوروبية في عام 2016 لإرسال هؤلاء المهاجرين إلى تركيا للحد بشكل كبير من عمليات عبور الحدود، لكن العديد من المهاجرين اليائسين لا يزالون يحاولون القيام بهذه الرحلة.

