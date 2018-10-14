سلامة وويليامز في القاهرة لبحث الملف الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

يبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز،اليوم في القاهرة مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الملف الليبي.

ومن المقرر أن يلتقي سلامة، خلال الزيارة، وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا ونائبته للشؤون السياسية قد وصلا أمس السبت، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين.

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