«الدفاع الروسية» تختبر هيكلا خارجيا فريدا للجنود

شرعت وزارة الدفاع الروسية في اختبار هيكل خارجي غير نشط للجنود، يمكّنهم من الجري دون الشعور بحمولة وزنها 50 كيلوغراما توضع في كيس على الظهر.

وليس من المخطط حاليا إدخال هذا الهيكل في طقم البزة العسكرية “راتنيك”، لأنه سيتزود فيما بعد بهيكل آخر نشط أكثر تقدما من ناحية تقنية.

وتم الكشف عن الهيكل الخارجي غير النشط في منتدى “الجيش -2018″، حيث غطى رجلي الجندي وخصره وكتفيه لتوزيع وزن الحمولة المنقولة على الجسم كله.

وكان مشغلو روبوت “أوران-6” الخاص بإزالة الألغام قد اختبروا الهيكل في سوريا، حيث كان عليهم أن ينقلوا في ميدان القتال أجهزة التحكم في الروبوت بوزن كبير.

وقال مصمم الهيكل الخارجي، ألكسندر باكوف، في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن استخدام الهيكل الخارجي غير النشط بسيط للغاية مثل استخدام بندقية “كلاشينكوف”، حيث يمكن ارتداؤه خلال دقيقة واحدة ونزعه خلال 20 ثانية.

أما الهيكل الخارجي النشط الذي سيدخل في تشكيلة بزة “راتنيك” العسكرية، فسيتم تزويده بمستشعرات ومحركات كهربائية، ما سيوسع إمكانات الجندي إلى حد بعيد.

ويجري العمل حاليا على اختراع بطارية كهربائية طويلة الأمد تناسب هذا الهيكل.

