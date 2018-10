الجيش الجزائري يعثر على مخزن للأسلحة الآلية جنوبي البلاد

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش كشفت عن مخبأ هام للأسلحة والذخيرة في برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، جنوبي البلاد.

حيث يحتوي المخبأ على بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 بناديق نصف آلية سيمونوف، بالإضافة إلى بندقية تكرارية، و1698 طلقة من مختلف العيارات و3 مخازن للذخيرة.

هذا وأكدت الوزارة الجزائرية أن النتائج المحققة ميدانياً تؤكد عزم وإرادة أفراد الجيش على تأمين الحدود من كل تهديد محتمل والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

