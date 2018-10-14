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عاجل .. القيادة العامة تؤكد جاهزيتها لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد بالمناطق الخاضعة لسيطرتها

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرجمة 14 أكتوبر 2018 (وال) – قالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إنه معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، وذلك يأتي من ضمن مسؤوليتها الوطنية، والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية .

وأكدت القيادة في بيان لها اليوم الأحد – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع، في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. (وال – الرجمة) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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