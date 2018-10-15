بالفيديو – بعرض هجومي كاسح.. إيطاليا تظفر بانتصار مستحق من أرض بولندا

حقق منتخب إيطاليا انتصارا متأخرا على حساب نظيره البولندي، بهدف دون رد، على ملعب سلاسكي، بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا قدّمت عرضا هجوميا مميزا وخلقت العديد من الفرص أمام تألق بارز من فويتشيك تشيزني حارس بولندا.

إلا أن الانتصار أتى في نهاية الأمر بواسطة كريستيانو بيراجي الذي تابع رأسية كيفن لاسانيا في الشباك بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا للضائع.

منتخب الأتزوري استفاد من الانتصار ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف البرتغال صاحبة الـ6 نقاط، لتكون المواجهة أمام البرتغال الشهر المقبل مصيرية لإيطاليا.

بينما تضع الخسارة بولندا في المركز الأخير بشكل رسمي، مما يعني أنها أول الهابطين إلى المستوى الثاني لمنافسات الموسم المقبل.

التعادل كان ليؤهل البرتغال مباشرة إلى نصف النهائي، دون انتظار خوض المباراتين المتبقيتين في المجموعة.

لتنتهي سلسلة 5 مباريات فشلت فيها إيطاليا في تحقيق الانتصار.

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