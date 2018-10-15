بواتينج يغادر معسكر ألمانيا

غادر جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ معسكر منتخب ألمانيا يوم الأحد بعد تعرضه للإصابة.

وأصيب بواتينج في مباراة المانشافت ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية والتي خسرها الألمان 3-0.

وأفاد نادي بايرن في بيان أن بواتينج أصيب في عضلة السمانة وهو ما اضطره لمغادرة معسكر المنتخب الألماني يوم الأحد.

وبذلك لن يتمكن يواخيم لوف المدير الفني للألمان من الدفع باللاعب يوم الثلاثاء عندما يلتقي منتخب ألمانيا بمنتخب فرنسا بطل كأس العالم ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبية.

كانت ألمانيا قد تعادلت مع فرنسا في مباراة الجولة الأولى بلا أهداف.

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