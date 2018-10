مقتل 13 مسلحا فى غارات جوية جنوب أفغانستان

لقى 13 مسلحا مصرعهم على الأقل فى غارات جوية شنتها قوات التحالف على إقليم غازنى بجنوب شرق أفغانستان.

ووفقا لما ذكره فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغانى- حسبما نقلت وكالة أنباء “خامة برس” اليوم الاثنين، فإن الغارات الجوية نُفذت عن طريق قوات التحالف فى منطقة آندار بإقليم غازنى، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا.

وأضاف الفيلق- فى بيانه- أن الغارات الجوية استهدفت شاحنة صغيرة وناقلة جنود مدرعة تابعة للمسلحين. .. بينما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية- ومن بينها حركة طالبان المسلحة- حتى الآن على هذه الأنباء.

