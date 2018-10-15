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مقتل 13 مسلحا فى غارات جوية جنوب أفغانستان

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

لقى 13 مسلحا مصرعهم على الأقل فى غارات جوية شنتها قوات التحالف على إقليم غازنى بجنوب شرق أفغانستان.

ووفقا لما ذكره فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغانى- حسبما نقلت وكالة أنباء “خامة برس” اليوم الاثنين، فإن الغارات الجوية نُفذت عن طريق قوات التحالف فى منطقة آندار بإقليم غازنى، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا.

وأضاف الفيلق- فى بيانه- أن الغارات الجوية استهدفت شاحنة صغيرة وناقلة جنود مدرعة تابعة للمسلحين. .. بينما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية- ومن بينها حركة طالبان المسلحة- حتى الآن على هذه الأنباء.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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