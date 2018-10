أعلنت الحكومة الفرنسية مصرع 5 أشخاص على الأقل فى جنوب غربى البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الاثنين، أن قريتى “كونك سور أوربييل” و”فياراردونيل” من بين المناطق الأكثر تضررا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستوى نوافذ الطابق الأول فى بعض المناطق.

من جانبها، حثت السلطات السكان على عدم استخدام سياراتهم لأن معظم الطرق كانت مقطوعة بسبب الأمطار.

The post مصرع 5 أشخاص فى فيضانات جنوب غربى فرنسا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية